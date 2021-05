Fiorentina, Commisso: "Benvenuto a Gattuso, ci aiuterà tantissimo nella nostra crescita con la sua determinazione e competenza"

L'ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è stato ufficializzato in queste ore dalla Fiorentina come nuovo allenatore viola. Intanto, dopo l'annuncio, sono arrivate le parole del presidente Rocco Commisso nei confronti di Gattuso: "Sono molto felice di poter annunciare ai tifosi viola che Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Sono convinto che Gattuso - che è un allenatore giovane ma ha già tanta esperienza - ci aiuterà a progredire. Il suo background professionale e personale dimostra che porterà determinazione, competenza e desiderio nel nostro club. Ci aiuterà nella nostra crescita e la sua storia professionale e umana rappresenta per il club un'importante garanzia di determinazione, competenza e voglia di vincere. Vorrei ringraziare il senior management team per il loro duro lavoro nel completare un appuntamento così importante per il futuro del nostro club entro pochi giorni dalla fine della stagione".