Fiorentina, Commisso: "Abbiamo 8-10 contagiati, tre sono in ospedale"

"Abbiamo tre del nostro staff che sono in ospedale più altri che hanno preso il virus senza essere in ospedale per un totale di 8-10 contagiati in tutto il mondo Fiorentina. Abbiamo una situazione grave con questa malattia ed è giusto aiutare coloro che sono in prima linea in questa lotta". In particolare, si apprende dalla società viola, Vlahovic, Pezzella e Cutrone stanno bene, come il resto della rosa. Le altre persone contagiate, comunque, al momento non preoccupano.

Dagli Stati Uniti il presidente viola Rocco Commisso spiega l'iniziativa della raccolta fondi da parte del club. "Siamo arrivati già oltre 400mila euro e di questo sono molto contento. Sia la mia azienda che altre aiuteranno portando altri contributi per aiutare Firenze e i suoi ospedali - ha proseguito Commisso - Intanto voglio ringraziare Ribery per la sua donazione. Com'è la situazione negli Usa? Intanto voglio dire che sarei venuto lo stesso in Italia ma non mi hanno lasciato partite. In America la situazione non è così ma da 5 giorni sono isolato a casa insieme alla mia famiglia. Mentre mio figlio Joseph è da una settimana chiuso in albergo a Firenze".