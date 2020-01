Fiorentina, Castrovilli: "Vittoria ci mette di buon umore. Ora testa al Napoli: sarà difficile, serve concentrazione"

Ultime notizie calcio Napoli - Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro la SPAL. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La vittoria ci mette di buon umore ed ora abbiamo una partita (contro il Napoli, ndr) da affrontare con il massimo della concentrazione. Non dobbiamo pensare in negativo, per quanto fatto nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria. Con il Napoli sarà difficile. Bel carattere o spensieratezza? Mia madre dice che ho un bel carattere. Interesse del PSG nei miei confronti? Penso solo alla Fiorentina, in questo momento”.