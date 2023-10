Fiorentina, Brekalo ammette: "Mi voleva anche il Napoli, ecco perchè ho scelto la Viola. Sulla stagione e gli obiettivi..."

Notizie calcio. L'attaccante croato Josip Brekalo, attualmente alla Fiorentina, si racconta a 360 gradi in una lunga intervista esclusiva con Tuttomercatoweb.com:

"Per me giocare in una squadra storica come la Fiorentina è sempre stato un grande sogno. Quando il mio procuratore mi ha avvisato delle trattative ero onorato dall'opportunità di venire qua. Sono arrivato un po' tardi, alla fine del mercato, ma ci sono riuscito. La squadra giocava ogni tre giorni e sapevo di dover rimanere concentrato e che lavorando avrei trovato il mio posto".

C'erano altre squadre italiane, come il Napoli?

"Sì, c'erano altre squadre di Serie A ma volevo venire solo qua. Sono molto contento, la squadra ha fatto una grande stagione, la scorsa, con due finali. Peccato non averne vinta almeno una, però anche quest'anno abbiamo un'altra occasione. Siamo di nuovo in Europa e in Coppa Italia possiamo provare a ripeterci. Io voglio dare una mano a questa squadra".

Come va con Firenze in questo quasi primo anno?

"Benissimo, la squadra è perfetta. Ci sono giovani ma anche più esperti, è un bel mix. Questo gruppo è grande, non è una squadra da 12-13 giocatori ma ce ne sono almeno venti che possono giocare regolarmente. C'è una rosa lunga, dobbiamo giocare ogni tre giorni...".