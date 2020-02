Fiorentina, Barone su Amrabat: "Lo abbiamo seguito in ogni partita, abbiamo fatto di tutto per portarlo a Firenze"

Napoli notizie calcio - Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Un giocatore come Amrabat, è stato un obiettivo nostro e del presidente. Lo abbiamo seguito, in ogni partita. Abbiamo fatto di tutto per portarlo alla Fiorentina. Ora è in prestito al Verona, lo utilizzeremo per il prossimo campionato. Sono stati dei dettagli complicati, ci abbiamo lavorato tanto tutti, soprattutto Pradè e poi abbiamo portato a casa il risultato".