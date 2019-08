Fiorentina, Barone: "Ribery già col Napoli? Ha voglia di esserci, deciderà il mister"

Ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato Joe Barone, consigliere delegato della Fiorentina e braccio destro di Rocco Commisso, nel corso della trasmissione improntata sul mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ribery subito in campo col Napoli? Questo dipende dal mister, ma Franck ha tanta voglia di giocare. C'è entusiasmo in città, tanti tifosi all'aeroporto. Mi auguro che domani sera allo stadio ci sarà tanta gente per festeggiare Ribery. Commisso è contento, arriva venerdì: sarà qui con la squadra a cena".