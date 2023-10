Fiorentina, Barone: "Italiano al Napoli? Aveva un contratto, bravo ADL! Commisso e De Laurentiis modelli vincenti"

Ultime notizie Serie A - Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato all'edizione oggi in edicola de Il Mattino alla vigilia di Napoli-Fiorentina. Ecco alcuni passaggi essenziali:

Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina.

«Lo chiamo il «modello Y» perché su un lato c'è l'aspetto sportivo e sull'altro ci sono i tifosi. E i due elementi si uniscono, si fondono. Abbiamo creato questo centro sportivo che definirei totale. E ci piace che possa accogliere tante persone ogni giorno, non solo quando ci sono le partite. Ci piace la cultura della persona che può vivere la squadra quotidianamente».

Effettivamente quello degli impianti sportivi resta un tema caldissimo in Italia.

«Le regole governative sono ancora vecchie e devono essere aggiornate. Sono d'accordo con Abodi: abbiamo bisogno di una persona che se ne occupi. Commissario? Sì, ci serve: ma deve essere un tecnico della materia e non un politico. Per esempio un architetto come il nostro, Marco Casamonti, che non solo ha realizzato il Viola park ma anche altre strutture all'avanguardia in Italia. Conosce le problematiche e sa dove mettere le mani. In Italia abbiamo ancora una normativa troppo vincolante. La legge deve essere più moderna e più reale. Ci servono investimenti non chiacchiere. Noi siamo arrivati con le idee chiarissime: uno stadio nuovo e un centro sportivo nuovo. Per lo stadio siamo finiti in un ginepraio, mentre il centro sportivo è una realtà a livello mondiale».

Dagli stadi al campo: lo scorso anno tre italiane sono arrivate a giocarsi altrettante finali delle coppe europee, tra queste c'era anche la Fiorentina, ma a che punto è il calcio italiano?

«È sempre molto competitivo, ma abbiamo bisogno di mettere più attenzione sul futuro. Con il presidente Gravina bisogna lavorare per dare maggiore spazio ai giovani. Bisogna ripartire dai vivai. Ci serve anche una mano dal Governo. Il Decreto crescita aiuta gli stranieri ma di conseguenza penalizza gli italiani. Io dico: diamo le stesse agevolazioni. Alzerei il numero di giocatori cresciuti nel vivaio che vanno inseriti nelle liste a inizio campionato: dovrebbero diventare 6»

Tra i maggiori sostenitori delle vostre idee c'è il presidente De Laurentiis

«Rocco Commisso e Aurelio De Laurentiis hanno un grandissimo rapporto e massimo rispetto. Sono due imprenditori che sanno rischiare e hanno una visione futuristica. Ricordo ancora che all'inizio della passata stagione in tanti contestavano le scelte di Aurelio e poi alla fine ha vinto lo scudetto. Lui e Commisso hanno uno stile simile, sanno lavorare e hanno pazienza. Si fanno rispettare e non hanno paura di difendere le proprie idee».

Proprio quest'estate De Laurentiis ha fatto anche un pensierino al vostro allenatore: Vincenzo Italiano.

«Ma aveva un contratto. E i contratti si rispettano. Mi sembra che anche De Lauretiis la pensi così. Noi siamo persone di parola. E Vincenzo non è mai venuto da me a dire che voleva andare via. Un contratto è un contratto».

Lo scorso 6 maggio era con la Fiorentina a Napoli e avete potuto assistere alla grande festa per lo scudetto.

«Abbiamo mostrato il nostro rispetto ai campioni d'Italia con il pasillo de honor perché il Napoli aveva fatto un grande campionato, poi è iniziata la partita e ce la siamo giocata per vincere, come sempre. In quella stessa giornata abbiamo dato il nostro tributo anche a Maradona. È stata una giornata bellissima per me e per Rocco. Abbiamo reso omaggio una calciatore che a Napoli e al calcio mondiale ha dato creatività, gioia ed emozioni».