Fiore attacca De Laurentiis: "Ha rotto il giocattolo, il Napoli sarà un punto interrogativo"

Stefano Fiore, ex giocatore, ha parlato del Napoli ai microfoni di SportMediaset: "Garcia è una buonissima scelta, ha fatto molto bene in Italia e conosce il nostro campionato. Ha grande esperienza, potrà fare bene. È però paradossale che dopo uno scudetto De Laurentiis rompa un po' il giocattolo.

I giocatori sono stati fondamentali e gli va riconosciuto, ma nessuno non può non evidenziare i meriti enormi di Luciano Spalletti nella costruzione di questo bellissimo Napoli che ha fatto divertire tutti. Sarà un punto interrogativo, non per Garcia ma per i giocatori che rimarranno, con un modo di giocare che dovrà variare. Sono molto curioso".