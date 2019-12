Filardi: "Se ad Udine non vedremo in campo Callejon e Mertens allora vuol dire che non lo decide Ancelotti"

Massimo Filardi, ex difensore del Napoli, ha parlato nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’unica componente che possa far uscire il Napoli da questa situazione sono i calciatori. Questo Napoli è una cosa in Champions ed un’altra in campionato, lì deve incidere l’allenatore. In Champions si studia l’avversario, si mette una squadra che abbia un senso. In campionato si fanno sempre le rivoluzioni. Callejon e Mertens? Se ad Udine non li vedremo in campo vuol dire che non si tratta di turn over e non dipende da Ancelotti la loro esclusione”.