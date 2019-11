Filardi a 'Tifosi Napoletani': "Non ho mai visto un Napoli che non si sia impegnato. I giocatori hanno sempre onorato la maglia"

Massimo Filardi, ex difensore del Napoli, ha parlato nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Io non ho mai visto un Napoli che non si sia impegnato sul campo, i giocatori hanno sempre onorato la maglia. E’ solo stata una questione tattica, di posizione in campo. Ancelotti voleva avere il dominio delle gare con una squadra molto offensiva, ma questo non è possibile. In Champions s’è sempre coperto un po’ di più e secondo me deve continuare così”.