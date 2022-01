Massimo Filardi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è una squadra forte, forse la più forte a livello di qualità. E’ una rosa completa in tutti i ruoli. L’Inter, invece, mi sembra quella più forte di tutti sul piano fisico".