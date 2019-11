Filardi: "De Laurentiis sta preparando il terreno per vendere i pezzi pregiati. Totalmente fuori luogo le dichiarazioni di Edo"

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Mi aspettavo ci dovesse essere una tregua in casa Napoli, invece trovo totalmente fuori luogo le dichiarazioni di Edo De Laurentiis che ha fatto un affronto gravissimo ai calciatori. Sono tre sessioni di mercato estivo in cui il Napoli ha fatto una sola plusvalenza che è quella di Jorginho. Secondo me De Laurentiis sta preparando il terreno per vendere dei pezzi pregiati. Sono arrabbiato coi calciatori perché gli stanno consentendo di fare questo mettendosi nella parte del torto”.