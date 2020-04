FIGC, Sibilia: "Non creiamo illusioni per il ritorno in campo, decide il virus! Il calcio rischia di perdere il 30% dei club dilettantistici"

Notizie calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il vice presidente della FIGC, Cosimo Sibilia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“I tempi vengono dettati dal virus. Possiamo fare delle ipotesi che possono essere subito smentite per ciò che riguarda il ritorno allo sport. La mia posizione è quella che l’unico giudice è il rettangolo di gioco. Da amante del calcio penso che i risultati debbano essere ufficializzati dal campo. Domani avremo un altro incontro col presidente della Federcalcio per fare il punto della situazione. Noi non vogliamo creare illusioni, ma si sta cercando in tutti i modi, aspettando le autorità sanitarie e governative, di tornare a far sport e calcio. La stagione calcistica si deve concludere, ma è ovvio che le indicazioni definitive spettano alla sanità. Se non si potrà tornare a giocare non so cosa succederà. Le leghe propongono cose, ma è il Consiglio Federale a deliberare ciò che accadrà. Noi abbiamo una difficoltà, quella di non fare ipotesi. Ascolteremo le proposte delle leghe A e B. Perché il rugby s’è fermato definitivamente ed il calcio no? Sono stato per anni il presidente del CONI e rispetto tutte le federazioni, ma la FIGC ha altre questioni da valutare come i diritti televisivi e tutto il resto. Rischieremo di perdere il 30% delle società dilettantistiche”.