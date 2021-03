FIGC, Salini: "Il protocollo resta immutato, Gravina vuole riportare subito i tifosi allo stadio. Serve il 50% della popolazione vaccinata"

Napoli - In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Salini, membro della commissione medica della FIGC: “Non c’è oggi alcuna idea di modificare il protocollo e penso nemmeno nella testa del presidente Gravina. Il protocollo dipende da un equilibrio non così imperfetto. Bisogna avere un equilibrio quasi perfetto per applicarlo. Penso che il mondo del calcio cambierà non prima di quando ci sarà il 50 % della popolazione vaccinata. Riforma protocollo? Credo che almeno fino alla fine del campionato non sarà modificato, serve la copertura vaccinale. Credo che Gravina abbia intenzione di portare la gente allo stadio quanto prima”.