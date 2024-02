FIGC, l'ex dg Valentini: "Frasi assurde da De Laurentiis, ha il gusto della provocazione! Luigi delegittimato da presidente del Bari"

Antonello Valentini, ex direttore generale della Figc e attualmente amministratore delegato della Lega Dilettanti servizi, parla all’edizione barese di Repubblica.

Antonello Valentini, ex direttore generale della Figc, parla di Aurelio De Laurentiis:

«Quelle di Aurelio De Laurentiis mi sono sembrate dichiarazioni così assurde che ho stentato a crederci. Quando ho ascoltato l’audio, sono rimasto a bocca aperta: davvero inaccettabile questa sua uscita.

Sono davvero deluso da Aurelio De Laurentiis, uomo di spettacolo e imprenditore di successo, con il gusto della provocazione. Ma stavolta ha detto cose che non lasciano spazio ad interpretazioni. Nello stesso tempo, sono dispiaciuto per il figlio Luigi: le dichiarazioni del padre lo delegittimano come presidente del Bari»