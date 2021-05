FIGC, l'ex dg Valentini: "Caso Immobile-Cairo? Non può finire qui, ci sarà un'inchiesta. Sono basito..."

Ultime notizie calcio - Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Sono basito dal comportamento di Cairo, il campo dice che è successo altro in campo. Io avrei gioito per lo scampato pericolo. Che offenda un giocatore per essersi impegnato nel fare il suo mestiere non sta né in cielo né in terra. La vicenda non può chiudersi qui. Il procuratore federale sta aspettando la relazione degli uomini dell'ufficio indagini e aprirà certamente un'inchiesta".