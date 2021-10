FIGC, l'ex capo Procura Federale Pecoraro: "Koulibaly? Non è semplice razzismo, come mai a Firenze niente cori per Duncan? C'è un eccesso di rabbia verso Napoli"

Napoli - Giuseppe Pecoraro, ex capo Procura Federale Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Koulibaly? E' qualcosa che va oltre al razzismo, faccio un esempio: come mai i fiorentini non hanno insultato Duncan che è anche lui di colore come Kalidou? E' evidente che sia un problema di educazione sportiva, nel caso del Napoli e del Sud c'è un eccesso di rabbia. Indagini Figc? La federazione più di sospendere le gare cosa deve fare? Le federazioni hanno già fatto tanto a livello nazionale e internazionale. Squalificherei il campo. I club devono aiutare le forze dell'ordine nell'individuare il colpevole. Il calciatore in questione e la stessa società possono agire anche con le leggi ordinarie contro chi ha compiuto quel gesto"