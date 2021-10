FIGC, Gravina: "Scudetto? L'asse Napoli-Milano è ben attrezzato, Daspo a vita per i razzisti! Difenderò sempre gli arbitri, su Agnelli e Cristiano Ronaldo..."

Ultime notizie Napoli. Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, è stato ospite di Tiki Taka su Italia 1.

"Orsato in Juventus-Roma? Io difenderò sempre gli arbitri perché è un lavoro difficilissimo e molto complicato.

Razzismo? Hanno ragione tutti coloro che ritengono che i soggetti che vengono individuati, e abbiamo i mezzi per farlo come dimostrano i casi di Firenze, Roma e Torino, devono stare fuori dagli stadi in maniera definitiva, con un DASPO a vita. Abbiamo la tecnologia a disposizione. Basta prendere i singoli soggetti, espellerli dagli stadi e non farli più rientrare.

Scudetto? In questo momento l’asse Milano-Napoli mi sembra ben attrezzato. Poi nel calcio ci sono sempre delle sorprese, aspettiamo la risalita dell’Atalanta ma sarà un bel campionato.

L'affare Cristiano Ronaldo positivo per la Juventus? Secondo la mia filosofia no. Ha fatto bene al calcio italiano perché ha dato un valore aggiunto importante ma credo che per la Juve non sia stata una buona operazione”.

Comprare una macchina usata da Andrea Agnelli? Sì, di solito faccio il leasing, le uso per un po’ di tempo e poi le rivendo. Da Lotito? La farei controllare molto bene. Questo sicuramente”