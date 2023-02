FIGC, Gravina: "Non ci sono dati oggettivi per determinare una plusvalenza, nessuno riesce a trovare una soluzione"

Nel corso della presentazione del "Report dell'osservatorio calciatori sotto tiro", a cura dell'AIC, il presidente federale Gabriele Gravina parla così di quanto emerso:

"È un tema delicato, che non può essere sottovalutato. I dati preoccupano ed evidenziano la necessità delle istituzioni di costruire coi nostri valori una sorta di schermo contro questo tipo di aggressioni. Il tribunale pubblico dei social desta grande preoccupazione e richiede un intervento drastico da parte nostra come azione di sistema che possa contrastare queste forme di violenza legate a leoni da tastiera".

Il 2023 non è iniziato benissimo tra cori razzisti e di discriminazione territoriale, a che provvedimenti state pensando?

"Le norme che abbiamo adottato sono particolarmente efficaci per la lotta al razzismo e di discriminazione territoriale e oggi evidenzieremo anche un altro fenomeno a cui dire basta immediatamente come le aggressioni ai nostri arbitri. Le norme ci sono, serve solo più collaborazione nel mondo del calcio. Mi auguro un inasprimento delle pene, a volte il Daspo non mi sembra sufficiente".

Processo alle plusvalenze Juve, è possibile regolamentare le plusvalenze?

Sintomo di un movimento che fatica, la Sampdoria lavora su un accordo per gli stipendi restanti.

"Questo però è legato al tema delle minusvalenze, non delle plusvalenze. L'economia mondiale vive un momento di difficoltà e il calcio non è esente da questo discorso. Un conto è lavorare sui ricavi e un altro è mettere sotto controllo i costi. Per la prima ci sono delle leggi di mercato, per il secondo invece conta la nostra gestione. Serve un giusto equilibrio tra la politica dei ricavi e la gestione della spesa".