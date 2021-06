FIGC, Gravina: "E' tornato entusiasmo attorno alla Nazionale, puntiamo alla semifinale"

Euro 2020 - Gabriele Gravina, presidente della FIGC che quest'oggi ha rilasciato una intervista ai media presenti in occasione dell'inaugurazione di Casa Azzurri, a Roma.

Qual è la sua sensazione sulla Nazionale?

"Volevamo generare entusiasmo e da questo punto di vista questa Nazionale ha già vinto. Sappiamo le difficoltà che andiamo ad affrontare. La speranza è quella di prendere un aereo e andare a Wembley e restarci un po', per giocarci almeno le semifinali".

Questa ripartenza è un augurio per tutto il paese?

"Sì, assolutamente. La Nazionale è il paese, non la Federazione. E' una squadra in cui si identifica in tutto il paese, ripartiamo insieme perché tutti insieme possiamo raggiungere un obiettivo importante".

Cosa dirà ai calciatori?

"Io non parlo con i giocatori. Le riunioni tecniche le lascio ai tecnici. Vivo con loro le stesse emozioni, momento dopo momento. Non ho parole da dire, sanno benissimo qual è l'obiettivo che ci prefiggiamo e sanno benissimo cosa si aspettano gli italiani. Io ho solo una preoccupazione e lo dico con grande serenità: mi piace questo entusiasmo, è straordinario, il cielo è sereno e spero rimanga tale ma bisogna mantenere alto il livello di attenzione e concentrazione. Pensiamo ai risultati, passo dopo passo...

Ha scaramanzie particolari?

"No, non ho scaramanzie particolari. C'è qualcosa ma non lo dico, lo farò in separata sede..."

Riforma dei campionati, a che punto siamo?

"Il Consiglio Federale deve assumersi delle responsabilità, ma se non sarà possibile convocherò un'Assemblea. E' una riforma che non possiamo più rinviare".

Che vuol dire il troppo entusiasmo?

"L'entusiasmo a me piace da morire, io sono più entusiasta di voi. Però bisogna restare coi piedi per terra perché qui di scontato non c'è nulla. La Nazionale in questo momento ha grande appeal".