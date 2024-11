FIGC, Gravina: "Del Piero candidato? Bisogna rispettare le regole, io sono pronto! Su Spalletti e Mancini dico..."

Ultime notizie calcio - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal del sabato da Castel di Sangro:

"Sono qui a Castel di Sangro come cittadino onorario, provo a contribuire da cittadino di questa comunità per far diventare Castel di Sangro una delle più belle città per lo sport. Calcio italiano? Il calcio sta cambiando con la globalizzazione, stiamo cercando di fare del nostro meglio: Spalletti è un grandissimo tecnico, tantissimi giovani. Ora dobbiamo solo pensare a qualificarci al Mondiale.

Mancini si è pentito? Ha fatto un grande lavoro con l'Italia, ha battuto un record mondiale con 37 partite di imbattibilità. Ha vinto un Europeo dopo tantissimi anni, ha fatto un grande lavoro. Capisco che porti la Nazionale nel cuore.

Del Piero candidato alla FIGC?? Ho già spiegato che è un gran campione ma bisogna attenersi alle regole dell'elettorato. Io? Sono pronto!".