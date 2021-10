FIFA, Infantino: "Infantino: 'Super Bowl tutti gli anni, perché no ai Mondiali ogni due?"

Notizie - Israele ed Emirati Arabi possono ospitare insieme i Mondiali del 2030. E' la proposta del presidente della Fifa Gianni Infantino che, nel corso di una visita ufficiale a Gerusalemme, ha spiegato come gli Accordi di Abramo (firmati un anno fa) possano essere una spinta per il calcio:

"Perché non sognare una Coppa del Mondo in Israele e nei Paesi vicini? Con gli 'Accordi di Abramo', perché non organizzarli qui assieme agli altri Paesi del Medio Oriente e i palestinesi? Niente è impossibile, dobbiamo pensare in grande. Oggi ospitare un Mondiale è un’avventura molto grande, è qualcosa di più di un evento sportivo, è un evento da milioni di biglietti venduti e miliardi di telespettatori. Bisogna avere visione, sogni e ambizione. Ne abbiamo parlato tanto negli ultimi mesi dopo l’accordo fra Emirati e Israele, per cui una candidatura congiunta è un’opzione. Dopo il Qatar, i Mondiali si giocheranno in Canada, Messico e Usa, tre Paesi enormi. E allora perché no Israele?".

MONDIALE OGNI DUE ANNI? L'ESEMPIO SUPER BOWL - Infantino torna anche sull'idea di far disputare i Mondiali ogni due anni e non quattro come prevede il calendario attuale e cita l'esempio del Super Bowl, evento conclusivo della stagione NFL: