Napoli, ieri mezzi pubblici in tilt: lo sfogo di un papà con suo figlio | VIDEO CN24

Ivan è un papà tifosissimo del Napoli e, come sempre in questa stagione, porta suo figlio allo stadio, un bambino di 11 anni che sta assaporando la gioia dello Scudetto ormai prossimo. Si è tanto parlato del blocco della circolazione per la festa scudetto poi saltata per il pari della Salernitana al Maradona e della possibilità di spostarsi con i mezzi pubblici. Però, Ivan e suo figlio, purtroppo, hanno trovato molte difficoltà per tornare a casa, come hanno spiegato a CalcioNapoli24:

Ivan e il problema dei mezzi pubblici

"Abbiamo festeggiato tanto, ci siamo divertiti lo stesso ieri nonostante il pareggio. Però, poi, c'è stato l'episodio negativo: abbiamo rispetto l'utilizzo dei mezzi pubblici. All'andata è andata tutto bene, poi il ritorno siamo stati lasciati soli: alla stazione dei Campi Flegrei ci dicevano che c'era un treno rotto e ci volevano ore. Ci siamo dovuti fare a piedi da Piazzale Tecchio fino a Porta Nolana per tornare a casa. Un qualcosa di inaccettabile verso chi aveva accolto le loro disposizioni. Mettiamola così, abbiamo fatto un corteo allegro, arrivando alla stazione con il sorriso. Napoli deve vincere anche dal punto di vista organizzativo".

