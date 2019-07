Ferrario: "Manolas è l'acquisto giusto per cambiare mentalità difensiva. James Rodriguez? Darebbe imprevedibilità"

Moreno Ferrario ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "L'acquisto di Manolas vale molto se vuoi giocare con la difesa alta. Il greco è il calciatore giusto per questa tattica, non che Albiol fosse meno bravo ma aveva caratteristiche diverse. James Rodriguez? Può portare imprevedibilità nella manovra, a volte fa delle cose che escono fuori dagli schemi tattici. E' un elemento che può elevare la qualità. Maradona venne nella nostra squadra che non era fortissima, il discorso per James è diverso perchè andrebbe a completare una compagine già solida"