Ferrari: "Spalletti scelta di ottimo livello, può aiutare il Napoli nella fase di non possesso"

Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fabrizio Ferrari, giornalista.

"Spalletti è una scelta di ottimo livello. Ha qualche anno di esperienza e possiamo vedere che in carriera ha fatto il record di vittorie consecutive in Serie A con la Roma, anche all'Udinese aveva fatto molto bene. Recentemente Pozzo ha detto che è stato l'allenatore più bravo che abbia avuto, così come Salah ha spiegato che Spalletti lo ha aiutato a diventare il giocatore che è oggi. Nella prima esperienza a Roma vinse anche in Champions League in casa del Real Madrid. Peraltro quando è tornato a Roma ha fatto segnare 39 gol a Dzeko, oltre a valorizzare Salah. Sono curioso di vedere se Mourinho riuscirà a migliorarla. Secondo me il Napoli quest'anno era la squadra più tecnica della Serie A, Spalletti può aiutare nelle fasi di non possesso. Peraltro Spalletti è anche in vantaggio con Sarri sugli scontri diretti, mise KO il Napoli che in casa non perdeva mai e arrivò seconda proprio davanti al Napoli. Ho un po' di perplessità su Inzaghi all'Inter: alla Lazio aveva un centrocampo imporantissimo e molte volte non si è qualificato in Champions. Ha vinto Coppa Italia e Supercoppa ma con quella squadra poteva fare meglio. Sarri in Premier League? Potrebbe essere una possibilità. Io ero tra i pochi che dicevo che non sarebbe andato a Roma, sono stato smentito ma poi i fatti mi hanno dato ragione".