Fabrizio Ferrari, agente FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni nello speciale di Sky Sport dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Fossi in Icardi andrei al Napoli perché potrebbe essere una avventura entusiasmante ed una operazione in grado di far sognare i tifosi. Il progetto degli azzurri potrebbe essere fatto più ad hoc per il bomber argentino”.