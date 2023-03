Ferrari a CN24: "Napoli, occhio alla Lazio! Sarri ha messo in difficoltà Spalletti più dell'Inter"

Il giornalista Fabrizio Ferrari è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Maksimovic? Aveva fatto molto bene in una difesa a 3, non è così scontato poi ripetersi a quattro. Però il Napoli probabilmente se n'è accorto troppo tardi, il giocatore non cresceva nonostante le premesse. C'è da dire però che con Koulibaly e Albiol trovare spazio è difficile, visto che stavano facendo benissimo. Parole su Sarri? Non credo sia proprio così, in allenamento i giocatori ti danno delle sensazioni. Quest'anno è successo con Maximiano alla Lazio, arriva Provedel che comanda la difesa ed ha personalità, mentre Maximiano era 'muto'. Poi fa quell'errore a inizio stagione e Provedel diventa poi una certezza. Gli dai un'altra chance in Coppa Italia e Maximiano esce a farfalla. Stesso discorso per Antonio che quest'anno quando non ha giocato Cataldi non ha fatto benissimo. Io ricordo Jorginho che quando prese il posto di Valdifiori subito accese la luce con Sarri. Eppure Valdifiori lui l'aveva avuto ad Empoli e s'era guadagnato addirittura la Nazionale. Poi però in un grande club come il Napoi non ha fatto bene. Ci sono calciatori che soffrono le grandi piazze e le grandi squadre.

Spalletti e Sarri? Mertens, Zielinski e Mario Rui sono gli unici calciatori in comune, non c'è stata continuità. Però siamo tornati dopo una parentesi di Ancelotti-Gattuso a fare un gioco simile come quello di Sarri. Sicuramente anche Maurizio ereditò la fase offensiva di Benitez, però lui poi ci ha messo tutta la fase difensiva. Stessa cosa per Spalletti: chiamato per riportare il Napoli in Champions e ci riesce alla grande lo scorso anno. La rosa dello scorso anno però non era completa, mancò Di Lorenzo e Zanoli e Malcuit ne fecero sentire l'assenza.

Quale Napoli è più spettacolare? Il Napoli di Spalletti è più completo, a Sarri mancavano alternative. E si pensava che facesse giocare sempre gli stessi per un capriccio. In realtà al Chelsea dimostra che non è così, con Giroud in Europa e Morata-Higuain in Premier. La rosa attuale di Spalletti è più completa, ma entrambe le squadre sono state spettacolari.

Il Napoli deve stare molto attento alla Lazio, perché anche all'andata ha messo in difficoltà Spalletti. Secondo me ha sofferto più con la Lazio pur avendo vinto che con l'Inter quando ha perso. E c'entrava anche il rientro dopo la sosta per i Mondiali. La Lazio andò anche in vantaggio.

Champions? Passando con l'Eintracht è la terza volta ai quarti per Spalletti. Con la sua Roma eliminò un Lione che all'epoca valeva un PSG. E col Real Madrid andò a vincere 2-1 al Bernabeu. E fu fermato da uno United che era spaziale in quel periodo storico".