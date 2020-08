Ferrara: "No a Koulibaly a uomo su Messi, sarà il centrocampo a dover limitare la Pulce"

Napoli - Ciro Ferrara, ex difensore di Juventus e Napoli, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Essere protagonisti al Camp Nou, stadio che ha fatto la storia del calcio mondiale, è una fortuna ed una bellissima cosa. L’assenza del pubblico sarà un vantaggio per il Napoli, ma è la morte del calcio. Messi? Non mi aspetto Koulibaly a uomo su di lui, sarà il centrocampo che dovrà limitare Messi. Quando il Napoli sarà in pressione sugli avversari bisognerà cercare di accompagnare gli attaccanti in quello che sarà un pressing”.