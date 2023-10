Ferrara: "Napoli può essere soddisfatto a metà, rammarico per il primo tempo. Su Kvara e Leao..."

Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Milan 2-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli può essere soddisfatto per la reazione, ma resta il rammarico per un primo tempo sottotono. E’ stata una partita davvero bellissima ed intensa, però entrambe le squadre credo che abbiano un pizzico di delusione per il risultato”.

Kvara e Leao? Al momento sta meglio il georgiano, noi spesso li giudichiamo per gol ed assist. In questo momento Kvaratskhelia sta dando qualcosa di più al Napoli, anche se ad inizio anno ha faticato anche lui”.