Ferrara: "Napoli, mi dispiace per come sia finita con Ancelotti! Ho sentito Gattuso..."

Notizie Calcio Napoli - Ciro Ferrara non ha dubbi: è Gennaro Gattuso l'uomo giusto per Napoli. L'ex difensore azzurro lo ha ribadito nel corso di un'intervista al Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

«L’ho sentito proprio la settimana scorsa. E’ un ragazzo a cui sono molto legato. Un uomo del Sud che riesce a trasmettere le sue idee e i suoi valori. Non nascondo di essere molto legato anche a Carlo Ancelotti che è stato mio compagno in nazionale. Mi è dispiaciuto per come sia finita la vicenda. Stava comunque ridando vigore a una squadra che non riusciva più a reagire. Ora mi auguro che il Napoli con Gattuso riesca a ritornare al passo delle grandi: è sulla buona strada e in ottime mani».