Ferrara: "Ieri ho scoperto una cosa drammatica, sapete perché Lindstrom non sta giocando bene?"

Liberato Ferrara, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale dando una indiscrezione in merito a Jesper Lindstrom:

"Ieri ho scoperto una cosa drammatica. Sapete perché Lindstrom non sta giocando bene? Ha un problema che ha una facile soluzione, solo che De Laurentiis non firma il contratto con chi gli dovrebbe risolvere questa situazione. Lindstrom ha un problema di postura, che va risolto con una soletta nella scarpa. Soletta che è già stata fatta, ma De Laurentiis non vuole pagarla e neanche firmare l'accordo con la società che l'ha fatta. Quando mi è stata raccontata questa cosa sono rimasto basito, è una società che collaborava già da tempo nel Napoli. De Laurentiis non li vuole nominare fornitori ufficiali, e per il momento è tutto fermo".

Clicca su play per guardare il video del suo intervento