Ferrara: "Ho parlato con Conte del Napoli, ma non voglio creargli problemi ora..."

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Summer Charity Party 2024 della Fondazione Cannavaro-Ferrara? E' una iniziativa benefica che proponiamo ogni anno in due eventi, è un momento per ritrovarci con amici e sostenitori. Ringrazio tutti quelli che stanno vicino a noi ma in realtà sono vicini ai ragazzi di Napoli. Vogliamo offrire delle possibilità ai minori a rischio della nostra città. Ambulanza che donammo? Ad Ischia due signori mi ringraziarono perchè il loro figlio fu salvato grazie a questa ambulanza. Queste sono le cose che ci vanno andare avanti con gioia e fiducia. Napoli? Stagione da dimenticare. La squadra ora è in costruzione. Conte a Napoli? Credo che siamo ai dettagli ormai per il suo arrivo in azzurro. Che sia oggi o domani poco importa. Questo affare andrà in porto. Immagino le aspetattive dei tifosi, ma l'annuncio arriverà certamente nei prossimi giorni, non c'è fretta. Già sapevo di Conte al Napoli nei mesi scorsi? Dire di no non sarebbe corretto, abbiamo parlato di Napoli, ma non mi ha mai detto che aveva firmato o che c'era una trattativa reale. Al momento non ci stiamo sentendo, non voglio creargli problemi. E' giusto che lo dica lui quando sarà il momento".