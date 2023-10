Ferrara: "Conte? Sapevo che avrebbe rifutato il Napoli, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – L’ex Juve e Napoli, Ciro Ferrara, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“Il rifiuto di Conte? Ne avevamo parlato già in estate perché io ed Antonio ci vediamo spesso e chiacchieriamo di calcio: sapevo che voleva prendersi un periodo di pausa e mai mi sarei permesso di rivelare quello che era il suo pensiero. Per fortuna lo ha fatto lui, ma io ero già a conoscenza del fatto che volesse restare fermo e valutare tutto con calma, trascorrendo del tempo con la famiglia. Come si esce da questa situazione? Il contributo dei senatori è fondamentale. Ho praticato sport a livello professionistico per una ventina d'anno e, se c'è una cosa che lo sport mi ha insegnato, è che il gruppo è fondamentale. Si parla spesso di gruppo quando si vince, ma il vero gruppo lo si vede quando non vinci, nei momenti di difficoltà. L'augurio che faccio al Napoli e a tutto l'ambiente è che la forza del gruppo aiuti ad uscirne e ad essere felici".