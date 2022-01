Ferrara: "Confusione totale delle ASL. Preparazione della partita difficilissima per il Napoli: parto o non parto, gioco o non gioco..."

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Confusione totale. ASL che obbligano squadre a non partire, mentre altre autorizzano le trasferte. Mi chiedo se la preparazione di una partita del genere possa avvenire in questo modo: posso partire o no? Posso giocare o no? Sono positivo o no? E' veramente difficile... Insigne mi sembra tranquillo. Di una cosa sono certo: darà il suo contributo fino alla fine. Il giudizio su di lui dovrà prescindere dalla situazione contrattuale".