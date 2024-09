Ferrara a CN24: "Napoli-Palermo? Ecco cosa farà la differenza. Il tempo dirà se McTominay sarà fondamentale, su Politano e David Neres..."

Calciomercato Napoli - L’ex difensore del Palermo Ciro Ferrara è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Napoli-Palermo? Sicuramente c’è grosso divario tecnico tra le due squadre, ma parliamo di Coppa Italia e le motivazioni fanno la differenza: forse i rosanero ne hanno qualcuna in più, io ricordo ai miei tempi al Palermo di aver sempre disputato una ottima Coppa Italia, anche arrivando ai quarti di finale. Cercavamo sempre di trovare motivazioni diverse da quelle degli avversari, che forse ci prendevano sotto gamba. Mi auguro non succeda anche al Napoli, la mentalità di Conte fa sempre crescere il gruppo, e mi auguro di vedere una bellissima partita.

Che match sarà? Il Palermo secondo me inserirà i titolari dal primo minuto, quelli che hanno giocato l’ultima partita in Serie B: il campionato cadetto è estenuante. Il Napoli invece farà girare tutti come giusto che sia, ma i valori della squadra di Conte non cambiano: in campo andranno quelli con le giuste motivazioni per superare il turno. Per ciò che posso dire, non sempre la differenza di categoria in Coppa Italia fa la differenza e lo dice la storia.

Politano o David Neres? Sono due giocatori validissimi, poi è Conte a decidere. Il discorso tattico ad un certo punto lascia il tempo che trova, nelle squadre di Conte fanno la differenza la voglia di vincere, la caparbietà, il lottare palla su palla. Questo fa la differenza.

McTominay? Un giocatore eclettico, che aiuta i compagni, che apporta una mentalità che non molla mai: è il giocatore giusto, chi ha questo tipo di cultura calcistica aiuta. Il tempo dirà se sarà fondamentale”