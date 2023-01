Marco Ferrante è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Osimhen rientra tra gli attaccanti più forti al Mondo, oggi ha acquisito consapevolezza dei propri mezzi, prima non aveva questa consapevolezza al 100%. Spalletti è stato fondamentale per il suo percorso. Ormai ogni gol che segna è normalità".