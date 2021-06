Fernerbahce, Szalai: "Orgoglioso dell'interesse delle big, ma sono un tifoso del club per cui gioco! Resterò finché andrà bene alla società"

Calciomercato Napoli - Napoli interessato a Attila Szalai fel Fenerbahce, così come è registrato l'interesse di Atletico Madrid, Atalanta e Leicester. Intanto, a seguito delle ultime notizie di mercato, è stato proprio il giovane difensore Attila Szalai a parlare del proprio futuro.

Ultime calciomercato, l'annuncio di Attila Szalai

Queste le parole di Attila Szalai sul calciomercato e un suo trasferimento:

"Spero che sistemeremo tutto col Fenerbahce e diventeremo campioni l'anno prossimo! Mercato? E' un onore essere menzionato con club così grandi, ma non sono uno che vive con questo tipo di cose. Sono molto felice al Fenerbahce. Escono spesso notizie di mercato diverse. La questione è semplice: sono un tifoso del Fenerbahce, ho un contratto che durerà molti anni. Per non parlare di quanto sono orgoglioso di giocare per un grande club come il Fenerbahce! Sono al Fenerbahce, rimarrò al Fenerbahce, quindi non c'è bisogno di parlare del trasferimento, finché il Fenerbahce non dirà di aver ricevuto un'offerta come desidera!"