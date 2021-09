Ferlaino: "Spalletti è permaloso e bravo come Bianchi, Maradona sarebbe andato allo stadio a vederlo! Osimhen? Bravo De Laurentiis a prenderlo"

Napoli Calcio - L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha rilasciato un'intervista a Tuttosport.

«Sì, questo può essere l’anno buono per lo scudetto del Napoli, la partenza degli azzurri non poteva essere migliore.

Diego sarebbe stato molto felice nel vedere questo Napoli primo in classifica e sarebbe andato allo stadio a seguire la squadra di Spalletti. Maradona sarebbe stato il primo a gioire nel vedere il Napoli in testa.

Paragoni con il mio Napoli? Oggi ci sono almeno cinque squadre in lizza per il titolo, sarà fondamentale vincere gli scontri diretti.

Se Spalletti mi ricorda Bianchi? Spalletti è permaloso e bravo come Bianchi. Leggo che non è proprio dolce, spero non litighi mai con De Laurentiis.

Osimhen? Dico bravo a De Laurentiis che l’ha preso, investendo una cifra enorme. Appartiene alla categoria dei giocatori che fanno la differenza: è un bomber atipico, dotato di un grande scatto. No, non si possono fare paragoni con Careca e Giordano, erano diversi»