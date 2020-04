Ferlaino: "Per vincere servono i fuoriclasse, Messi gioca bene solo nel Barcellona. Van Basten? Cita come furto quel Verona-Milan, ma dimentica Lanese"

Serie A - Corrado Ferlaino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Bisogna vedere questo virus quanti danni darà ancora. E' difficile prevederlo. I calciatori non vogliono rischiare nulla dal punto di vista della salute. Tutto dipende dalla Lega più che dalla Federazione. La Lazio aspetta si riapra il campionato per giocarsi lo scudetto, così come l'Inter ed altre squadre: per me gli scudetti vanno vinti sul campo e non a tavolino. Negli anni in cui ho lottato tentado di prendere Rossi o Savoldi che poi ho preso: cambiare un calciatore per un altro non ti fa vincere, per farlo serve un fuoriclasse. Messi? Gioca bene solo nel Barcellona, spendere tanti soldi per lui è pericoloso. Dopo 30 anni si parla ancora di Verona-Milan? Van Basten parla di furto, ma quel Milan aveva l'arbitro Lanese che l'aiutò molto. I rossoneri avevano i nervi a fior di pelle in quella gara"