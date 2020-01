Ferlaino e l'incontro a sorpresa con Careca e Alemao al Club Rio: "Prendere Antonio fu più facile, l'Atletico non mollava il mio nuovo centrocampista..." [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Antonio Careca, Ricardo Alemao e Corrado Ferlaino sono intervenuti per celebrare il primo compleanno del Club Napoli Rio de Janeiro. Grande sorpresa per i due brasiliani incontrare nella città carioca il presidente degli scudetti. Grande artefice della serata il presidente del Club Napoli Rio Michelangelo Simonelli. Ecco le dichiarazioni rese dai presenti in esclusiva a www.pianetanapoli.it.

Corrado Ferlaino: "Sono molto contento di essere qui e rivedere i miei due campioni. Fu più facile prendere Careca perché era libero dal vincolo del San Paolo anche se la società paulista diceva che non era vero, che era malato, comunque giocammo un’amichevole al San Paolo e Careca giocò un tempo con ogni squadra e con l’incasso mettemmo tutto a posto. Per Alemao per strapparlo all’Atletico Madrid ci fu il contributo decisivo di Antonio Rossellini e di Moggi. Abbiamo vinto gli scudetti la coppa uefa, la coppa italia e la supercoppa se avessi avuto i contributi televisivi di oggi avrei vinto una marea di scudetti”.

Michelangelo Simonelli presidente del Club:”Ho i brividi addosso per avere nel mio club ospiti la storia del Napoli. Un campione come Careca che ha segnato gol strardinari ed il presidente che mi ha fatto vincere gli scudetti e che ha comprato gente come Maradona, Alemao e Careca. Li voglio ringraziare a tutti ed anche gli altri club Napoli per l’appoggio a cominciare dal Club Napoli di Santa Maria Capua Vetere”