Ferlaino: "Di Lorenzo costa quanto Maradona, vuol dire che sarà bravo. Lasciamo lavorare Ancelotti"

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della prima edizione del premio Inside the sport, organizzato all'Auditorium Rai di Fuorigrotta dal Movimento Cristiano Lavoratori.

"Le società hanno molti soldi e vogliono vincere. I presidenti, tranne tre o quattro a cui non interessa, vogliono vincere tutti. De Laurentiis? Questo non lo so va chiesto a lui. Io parlavo comunque dei presidenti che lottano per non retrocedere". Promuove Ancelotti: "Bisogna lasciarlo fare. Vediamo il secondo anno come va, giudichiamo dal secondo anno". Giovanni Di Lorenzo al Napoli? "Mi pare che costi quasi quanto Maradona - ha concluso - Vuol dire che sarà molto bravo, probabilmente come Maradona".