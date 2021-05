Ferlaino: "Commosso per gli auguri ricevuti! La Coppa Uefa di Stoccarda il ricordo più bello della mia presidenza"

Napoli - Corrado Ferlaino, ex storico presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Sono emozionatissimo e ringrazio tutti per gli auguri per i miei 90 anni. Il ricordo più bello della mia presidenza è la sera della vittoria della Coppa Uefa a Stoccarda. Mi commuovo ancora adesso pensando a quella serata. E' il mio primo compleanno senza Maradona e fa male, anche per come se ne sia andato. Sono molto triste per quello che gli è successo e non ne voglio parlare. Ho fatto di tutto per avere tanti giocatori buoni per il Napoli da Savoldi a Maradona passando per Alemao e Careca, oltre a tutti i giovani del settore giovanile come Ferrara. Non ho visto il secondo tempo di Juventus-Inter ma quello che ho letto mi ha fatto sorridere. La Juve è l'unica squadra che non ha cambiato mai proprietà ed è normale che abbia una certa influenza in federazione".