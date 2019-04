Ferlaino: "Cavani? No ai ritorni, il Napoli trattava Lacazette! ADL? Io grande tifoso, stavo per rimetterci il cuore. Che bugia su Insigne"

Corrado Ferlino, ex presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Tifosi napoletani' in onda su Tele A: "Ormai non serve più riempire lo stadio, non porta nessun incasso serio come sponsor, vittorie e tanto altro. L'affetto del pubblico dei tifosi è sempre forte, ma certo che vedere il San Paolo vuoto non aiuta i calciatori. Io prima combattevo contro la Fiat, la Finivest e sapevo che per vincere avrei dovuto fare qualcosa di grandioso e infatti decisi di prendere il giocatore più forte al mondo. Giordano incontrò Agnelli? Lo riuscimmo a strappare alla Juve, lui era grande tifoso della Lazio e gli dissi che sarebbe diventato un grande tifoso del Napoli. Non so se mai il Napoli riuscirà a vincere pensando al bilancio. Noi ci siamo indebbitati, ma noi avevamo incassi soltanto dai biglietti allo stadio, oggi tra sponsor, vittorie e tanto altro puoi incassare da qualsiasi parte. Non so se De Laurentiis soffre quando vende il Napoli come facevo io. A me il dottore consigliò di vedere solo il primo tempo e sentire il risultato finale per radio, così mi sono salvato il cuore. Il Napoli supererà il turno in Europa League. Le minestre riscaldate non vanno mai bene nel calcio, Cavani non l'avrei preso. Sarei andato a prendere Lacazette che è stato anche trattato. Milik e Mertens mi piacciono molto. Insigne? E' una bugia quella che dicono che i napoletani non gli vogliano bene. I napoletani lo amano".