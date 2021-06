Regione Abruzzo, Febbo a CN24: "L'ok del Napoli è arrivato tardi, ora lavoriamo per le giuste misure. Squadra a Rivisondoli, centro del ritiro a Castel di Sangro e sul contratto..."

Napoli Calcio - Mauro Febbo, assessore al turismo della Regione Abruzzo, intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E' cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno. Il ritiro è stato spostato ad agosto e la squadra sarà a Rivisondoli ma l'impianto è quello di Castel di Sangro. L'abbassamento dei contagi permette di poter organizzare qualcosa di nuovo e diverso. Iniziative? Stiamo organizzando, ma il Napoli ci ha avvisati in ritardo: il tutto doveva arrivare entro il 31 maggio. Ora incontreremo il prefetto e le attività sanitarie per capire quali misure intraprendere. Polemica? Pretestuosa, nessuno è entrato nel merito. L'opposizione non ha capito l'importanza per il nostro turismo cosa voglia dire avere il Napoli qui. Contratto rinnovabile anno per anno ma ha lunga durata".