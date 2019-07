Feralpisalò, Andrissi: "Ammiravo Giuntoli fin dai tempi di Carpi. Acquisti dal Napoli? Ora c'è il Bari"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Andrissi, direttore sportivo del Feralpisalò “Abbiamo iniziato la preparazione da qualche giorno e oggi avremo già un test probante, ma sarà principalmente una giornata di festa. Siamo contenti perché il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio italiano, poi avremo altre amichevoli anche con squadre italiane. La Feralpisalò è un mix tra giovani e calciatori esperti. Il Napoli ha profili molto alti in rosa e noi al momento siamo ancora in C per cui c’è poco da pescare e poi ora c’è il Bari quindi i migliori profili il Napoli li lascerà al Bari. Una società virtuosa come la Feralpisalò che ha 500 tesserati deve scontrarsi ugualmente col regolamento e ciò che arriva dalla lega è davvero una somma esigua rispetto a quanto percepiscono le società di serie B e serie A. Giuntoli sta lavorando benissimo, lo ammiravo già ai tempi del Carpi. Nei miei ritagli di tempo guardo sempre il Napoli perché ha sempre giocato un calcio affascinante”.