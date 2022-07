Fenerbahçe, Jorge Jesus annuncia l'addio di Kim: "Pagheranno la clausola, non possiamo farci niente"

Calciomercato Napoli¬†- Sar√† addio per Kim Min Jae. In ogni caso. Che sia in direzione Napoli, Rennes o Premier League in extremis, il difensore coreano lascer√† la Turchia come annunciato dal suo sesso allenatore alla vigilia di Dinamo Kiev-Fenerbah√ße,¬†match del¬†2¬į turno preliminare di Champions League¬†"Kim andr√† via, il club interessato pagher√† l'intera clausola e noi non posisamo farci nulla. E' stato un duro colpo per noi perch√© era un giocatore importante, ma non possiamo fare altrimenti", ha dichiarato Jorge Jesus senza specificare quale sar√† la nuova societ√† dell'atleta.¬†