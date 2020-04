Feltri: "Strutture mediche inferiori al Sud. Volete dire che non ci sono i parcheggiatori abusivi al Sud?"

Ultime notizie Napoli - Vittorio Feltri, direttore di "Libero", ha rilasciato alcune dichiarazioni a "La7" nel corso della trasmissione "non è l'arena" per parlare delle tanto discusse dichiarazioni sui meridionali:

“Qualcuno ha distorto le mie parole, io mi riferivo al fatto che il Sud fosse inferiore economicamente al Nord. Mi riferivo al portafoglio, non al cervello. Io non faccio test d’intelligenza, conosco tanti rincoglioniti anche a Bergamo. La frase sull'assenza di motivazioni per andare in Campania? E quella sul parcheggiatore abusivo? Io ho qui il mio lavoro, cosa ci vado a fare a Napoli? Perché volete negare che a Napoli ci sono i parcheggiatori abusivi? Per quanto riguarda le strutture mediche, al Sud sono inferiori".