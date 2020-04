Notizie Napoli - Vittorio Feltri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "La Zanzara" in onda su Radio24: "Penso che al Sud siano inferiori. Tentano di risollevarsi ma non ci riescono. Sono inferiori in Campania. Sono incazzati con me? Sticazzi! Che mi frega"