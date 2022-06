Felipe: "Meret? Può diventare uno dei più forti d'Europa"

L’ex difensore di Udinese e Fiorentina, Felipe, ha parlato a margine della partita di beneficienza organizzata in onore di Zico a Udine:

Che campionato è stato?

“Bello, negli ultimi anni non era così combattuto. Non ci si aspettava che il Milan potesse arrivare fino in fondo così, ci sono tanti giovani e inesperti. Invece hanno dimostrato di essere un gruppo importante. Quando mancavano i gol degli attaccanti c’erano i centrocampisti che si davano da fare”.

Su Meret.

“Io l’ho conosciuto quando sono tornato all’Udinese, ma è un professionista, cura il particolare. Credo che debba avere più continuità. Ha avuto qualche problemino, però può diventare uno dei più forti d’Europa. Ha la testa sulle spalle e una famiglia dietro che lo sopporta. Napoli squadra giusta? Credo di sì, se dovesse cederlo perderebbe un prospetto molto importante. È chiaro che questa decisione può essere un po’ complicata per il ruolo che ricoprono, come Donnarumma”.