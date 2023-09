Felipe Anderson: "Quando giochiamo così è dura per chiunque ci affronti"

Notizie Calcio - Felipe Anderson ha commentato il successo della Lazio ai microfoni di Lazio Style Channel:

"Una vittoria che dà una forza enorme per proseguire, sappiamo la nostra potenzialità e di essere una squadra molto forte. Quando giochiamo così è difficile per chiunque ci affronti, dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché c'è tanta strada. Il mister ci chiede di imporre il gioco, di avere la palla sempre, oggi è andata bene, abbiamo fatto 4 gol, ci dispiace per Guendouzi che poteva fare un gran gol".